Мощное землетрясение произошло у берегов Вануату

Геологическая служба США: землетрясение магнитудой 7,4 произошло у Вануату Землетрясение магнитудой 7,4 зафиксировано у побережья государства Вануату, следует из информации на сайте Геологической службы США.
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