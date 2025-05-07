Крымская газета
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Крымская газета

88 подписчиков

От налаживания радиосвязи до битвы с диверсантами голыми руками: история ветерана-связиста Льва Чупрова

От налаживания радиосвязи до битвы с диверсантами голыми руками: история ветерана-связиста Льва Чупрова

В продолжение рубрики, посвящённой крымчанам, которые в сложный для Родины час встали на её защиту, публикуем письма наших читателей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх