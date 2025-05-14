Пять знаков зодиака, которым на этой неделе предстоят приятные новости Елена ГалицкаяНа этой неделе, согласно астрологическим прогнозам, пять знаков зодиака получат удивительные и радостные новости, которые способны значительно улучшить их настроение и жизненные обстоятельства.
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