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МИД Украины осудил польского политика за разрушение памятника бандеровцам

МИД Украины осудил польского политика за разрушение памятника бандеровцам

МИД Украины осудил ультраправого польского политика, депутата Европарламента Гжегожа Брауна за разрушение памятника УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), располагающегося на территории Польши, 11 сентября сообщает Onet.

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