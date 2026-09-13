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Путин поприветствовал участников Международного фестиваля молодежи

Путин поприветствовал участников Международного фестиваля молодежи

В Екатеринбурге прошла церемония открытия Международного фестиваля молодежи. Участников мероприятия поприветствовал президент России Владимир Путин.

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