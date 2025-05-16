Сотрудники Individuum задержаны, топ-менеджер «Эксмо» допрошен. Дело об ЛГБТ-книгах

«Эксмо» направило магазинам списки из 50 книг для утилизацииСотрудники издательства Individuum Павел Иванов (признан в РФ иностранным агентом) и Артем Вахляев в зале судаСуды общей юрисдикции города Москвы/Telegram В Москве второй день подряд продолжаются следственные действия в отношении книгоиздателей, которых обвиняют в пропаганде движения ЛГБТ* (признано экстремистской организацией на территории России).