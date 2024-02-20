Дмитрий Пулбере: Каждая сила, приходя к власти, пытается подчинить себе судебную власть

В Кишиневе состоялся круглый стол на тему «Соблюдение конституционных норм государственными органами Республики Молдова», организованный в связи с 30-летием принятия Конституции Республики Молдова, сообщает Noi.
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