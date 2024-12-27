Профессор Малинен: Финляндия и Швеция капитулируют при конфликте России и НАТО

Швеция и Финляндия будут вынуждены капитулировать в случае прямого столкновения НАТО с Россией. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в своем X (ранее Twitter).
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