Русская весна

115 408 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergiy Che
    Ну с "хохлами" ты тупорылый дебил как все коммунякнутые просто обосрался - я как жил в Питере своём так и живу. Но ре...Немцы в бывшей ГД...
  • Вик Норд
    Уравнительные законодательные мероприятия для исключения обидных решений МО(по выплатам,госнаградам,и т.д.),для герой...В Госдуме рассказ...
  • Вик Норд
    Никаких минимумов!Украина это Русь,сиречь Россия,и НИКАКИХ остатков быть не должно!Недорубленный лес вырастает вновь,...Столтенберг расск...

Столтенберг рассказал, что произойдёт в случае победы России

Столтенберг рассказал, что произойдёт в случае победы России

Мир станет опаснее, если победит Россия, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Если президент Путин победит… мир станет опаснее, потому что это воодушевит другие страны, включая Китай», — сказал Столтенберг.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх