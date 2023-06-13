Столтенберг рассказал, что произойдёт в случае победы России

Мир станет опаснее, если победит Россия, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Если президент Путин победит… мир станет опаснее, потому что это воодушевит другие страны, включая Китай», — сказал Столтенберг.
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