FT: Европа столкнётся с дефицитом картофеля из-за аномальной жары

Европа столкнётся с дефицитом картофеля и ростом цен на него после летней жары, которая привела к потере примерно 3,1 млн тонн урожая стоимостью от €400 млн до €620 млн.
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