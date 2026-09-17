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FT: Европа столкнётся с дефицитом картофеля из-за аномальной жары

FT: Европа столкнётся с дефицитом картофеля из-за аномальной жары

Европа столкнётся с дефицитом картофеля и ростом цен на него после летней жары, которая привела к потере примерно 3,1 млн тонн урожая стоимостью от €400 млн до €620 млн.

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