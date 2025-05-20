В ЯНАО северный завоз пройдет планово из-за раннего ледохода на Оби

Начало завоза топлива в отдаленные поселения Ямала намечено на следующую неделю. Форс-мажоров в этом году не будет из-за раннего освобождения Оби ото льда, рассказал на пресс-конференции гендиректор «Ямалгосснаба» Владимир Жадовский.