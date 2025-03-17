Прогноз погоды в Крыму на понедельник.• Симферополь: +14°, дождь• Севастополь: +11°, дождь• Ялта: +15°, дождь• Алушта: +15°, дождь• Евпатория: +10°, дождь• Саки: +11°, дождь• Бахчисарай: +14°, дождь• Джанкой: +14°, дождь• Судак: +12°, облачно• Феодосия: +14°, облачно• К.
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