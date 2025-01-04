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Байден вручил Президентские медали Свободы, Месси не приехал

Байден вручил Президентские медали Свободы, Месси не приехал

Доживающий последние дни президентства Джо Байден 4 января вручил Президентские медали Свободы выдающимся деятелям в сфере защиты мира и общественной […] The post Байден вручил Президентские медали Свободы, Месси не приехал appeared first on Медиакратия.

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