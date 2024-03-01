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В Севастополе и Крыму воздушная тревога продолжалась час

В Севастополе и Крыму воздушная тревога продолжалась час

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 марта, ФедералПресс. Средства российской ПВО начали работу в Севастополе в 15:30. Параллельно в городе была объявлена воздушная тревога, а на другом краю Крыма, в Керченском проливе, закрыто движение по мосту.

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