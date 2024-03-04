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Новый премьер-министр Казахстана Бектенов совершит первый зарубежный визит в Россию

Новый премьер-министр Казахстана Бектенов совершит первый зарубежный визит в Россию

Олжас Бектенов посетит Россию с рабочим визитом и встретится с Мишустиным.Новый премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов планирует совершить первый рабочий визит в Россию и провести переговоры с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.

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