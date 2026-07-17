Андрей Васильченко

А разве не на поверхности то, что демонстрации ОРГАНИЗОВАНЫ по многим точкам? Организованы и оплачены. Все эти активисты бесплатно палец о палец не ударят. На халяву никто не майданит. Фёдоров - марионетка британских спецслужб. В свои 35 лет он не оплатит бунт. Бабла нет такого. Майдан ведь тоже не за бесплатно победил. Януковичу дали команду не рыпаться, вот и не рыпался, пока бандеровцы власть захватывали. Зеленскому дадут команду, и тот обцелует Фёдорову все интимные места. Шоу продолжается.