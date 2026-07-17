Решение Владимира Зеленского об отставке министра обороны Украины Михаила Федорова обусловлено его стремлением зачистить политическое поле и купировать любые угрозы для своей власти на фоне жесткого конфликта в военном руководстве страны.
Названо условие, при котором протесты на Украине перерастут в новый Майдан
Комментарии
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Владимир Морж
А что, кто-то сейчас молится на Америку типа "Бог храни..."? Фамилии в студию!
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1 м.
Андрей Васильченко
А разве не на поверхности то, что демонстрации ОРГАНИЗОВАНЫ по многим точкам? Организованы и оплачены. Все эти активисты бесплатно палец о палец не ударят. На халяву никто не майданит. Фёдоров - марионетка британских спецслужб. В свои 35 лет он не оплатит бунт. Бабла нет такого. Майдан ведь тоже не за бесплатно победил. Януковичу дали команду не рыпаться, вот и не рыпался, пока бандеровцы власть захватывали. Зеленскому дадут команду, и тот обцелует Фёдорову все интимные места. Шоу продолжается.
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Житель Империи
Какой майдан? Это же хохлы, они бесплатно не майданят!
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