Диетолог Поляков сообщил, сколько можно съедать черешни за сезон для пользы

Диетолог-эндокринолог Антон Поляков рассказал aif.ru, сколько можно съедать черешни за сезон.«В сезон количество потребления тех или иных ягод или фруктов зависит от потребности организма, от насыщения», — отметил эксперт.
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