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«Месси – лучший игрок мира. На него хочется смотреть всегда, но мы будем за Нидерланды». Роналд де Бур о ЧМ-2022

«Месси – лучший игрок мира. На него хочется смотреть всегда, но мы будем за Нидерланды». Роналд де Бур о ЧМ-2022

Роналд де Бур назвал форварда Аргентины Лионеля Месси лучшим футболистом мира. «Игра Месси доставляет удовольствие.

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