Заноза

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Учебники ненависти к России для средней и высшей школы Средней Азии

Учебники ненависти к России для средней и высшей школы Средней Азии

Как известно, основу воспитания человек получает в детстве, воспитываясь в семье и в культурной традиции своего народа.

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Влад Владимиров
Когда кто то начинает жить амбициями , а не своим умом, то все его усилия по улучшению ситуаций сразу же сводится на нет...((( Подобная аксиома верна и сейчас, и несколько назад веков... Вне нации на свое личное счастье должен рассчитывать каждый человек.
Владимир Сиденко
В чем "братья" узбеки, таджики, киргизы и т.д. действительно преуспели в своём развитии, так это в обряде обрезания новорожденных младенцев.
JOKERXXX JOKEREVICH
1001 подтверждение того,что никогда никакой так называемой ДРУЖБЫ НАРОДОВ на территории СССР НЕ БЫЛО, а было КГБ которое как могло боролось с тенденциями национализма в любых проявлениях...не стало его-нацики подняли головы..увы..
Andrew Kley
Продолжает обостряться "дружба между народами"

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