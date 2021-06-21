Учебники ненависти к России для средней и высшей школы Средней Азии

ЗанозаПолитикаУчебники ненависти к России для средней и высшей школы Средней Азии Как известно, основу воспитания человек получает в детстве, воспитываясь в семье и в культурной традиции своего народа.Вернуться к статье43НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВлад ВладимировКогда кто то начинает жить амбициями , а не своим умом, то все его усилия по улучшению ситуаций сразу же сводится на нет...((( Подобная аксиома верна и сейчас, и несколько назад веков... Вне нации на свое личное счастье должен рассчитывать каждый человек.Владимир СиденкоВ чем "братья" узбеки, таджики, киргизы и т.д. действительно преуспели в своём развитии, так это в обряде обрезания новорожденных младенцев.JOKERXXX JOKEREVICH1001 подтверждение того,что никогда никакой так называемой ДРУЖБЫ НАРОДОВ на территории СССР НЕ БЫЛО, а было КГБ которое как могло боролось с тенденциями национализма в любых проявлениях...не стало его-нацики подняли головы..увы..Andrew KleyПродолжает обостряться "дружба между народами"Комментировать
Свежие комментарии