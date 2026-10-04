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«Рязань» «Авангард Курск»: стартовые составы команд на матч Россия. Второй лиги Б, 4 октября 2026 года

«Рязань» и «Авангард Курск» объявили стартовые составы на матч России. Второй лиги Б, который состоится 4 октября 2026 года на стадионе СДЮСШОР Олимпиец.

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