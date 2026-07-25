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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

7 подписчиков
Суббота… Доброе утро

Суббота… Доброе утро!☀️ Вот и последние июльские выходные… Отдыхайте… Наслаждайтесь… Возьмите всё самое лучшее, что предлагает лето!🌞 Спасибо за теплый морской приветик Яне Кузнецовой💋.

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