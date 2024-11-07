Ганчев: российские войска вплотную приблизились к Купянску

МОСКВА, 7 ноября, ФедералПресс. Российские войска находятся на подходе к Купянску. До его пригорода остается несколько километров, рассказал Виталий Ганчев, глава российской администрации Харьковской области.
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