Путин назвал приоритетной задачей развитие Восточного полигона железных дорог

Владимир Путин призвал определить сроки третьего этапа строительства БАМа и Транссиба. На совещании, которое президент провел с министрами и другими заинтересованными лицами, глава государства отметил, как важно сегодня именно восточное направление наших железных дорог.
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