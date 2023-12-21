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Путин назвал приоритетной задачей развитие Восточного полигона железных дорог

Путин назвал приоритетной задачей развитие Восточного полигона железных дорог

Владимир Путин призвал определить сроки третьего этапа строительства БАМа и Транссиба. На совещании, которое президент провел с министрами и другими заинтересованными лицами, глава государства отметил, как важно сегодня именно восточное направление наших железных дорог.

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