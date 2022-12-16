Бобровский в 13-й раз в сезоне пропустил 3+ гола за матч, отразив 35 из 38 бросков «Питтсбурга». У него 10 поражений при 6 победах

Сергей Бобровский в 13-й раз в сезоне пропустил 3+ шайбы за матч. Российский вратарь отразил 35 бросков из 38 в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (2:4).

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