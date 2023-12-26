В Иркутске полицейские и общественники поздравили с наступающим Новым годом воспитанников детского реабилитационного центра

В преддверии самого волшебного праздника в году, полицейские совместно с членами Общественного совета при Межмуниципальном управлении МВД России «Иркутское» поздравили ребят, находящихся в подшефных реабилитационных центрах и оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
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