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Закон, порядок, государство

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В Иркутске полицейские и общественники поздравили с наступающим Новым годом воспитанников детского реабилитационного центра

В преддверии самого волшебного праздника в году, полицейские совместно с членами Общественного совета при Межмуниципальном управлении МВД России «Иркутское» поздравили ребят, находящихся в подшефных реабилитационных центрах и оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

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