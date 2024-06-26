«Очень похожа на советскую МТ-ЛБ»: финская компания представила прототип новой бронемашины FAMOUS

ЕС, пытаясь консолидировать оборонку европейских стран, финансирует ряд совместных проектов, в том числе программу FAMOUS («будущие высокомобильные перспективные бронированные системы»), предполагающую создание линейки новых бронемашин для замены устаревшего американского БТР M113.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)