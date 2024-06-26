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«Очень похожа на советскую МТ-ЛБ»: финская компания представила прототип новой бронемашины FAMOUS

«Очень похожа на советскую МТ-ЛБ»: финская компания представила прототип новой бронемашины FAMOUS

ЕС, пытаясь консолидировать оборонку европейских стран, финансирует ряд совместных проектов, в том числе программу FAMOUS («будущие высокомобильные перспективные бронированные системы»), предполагающую создание линейки новых бронемашин для замены устаревшего американского БТР M113.

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