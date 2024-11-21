Больше половины россиян ищут подработку на удаленке

Каждый четвертый опрошенный россиянин заявил, что уже занят на подработке. Из них 50% подрабатывают удаленно, а наиболее популярными профессиями неполной занятости оказались редактор копирайтер и разработчик.
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