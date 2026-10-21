Исследователи компании Schrödinger совместно с Колумбийским университетом и Нью-Йоркским центром структурной биологии обнаружили, что ионы лития в стандартном электролите литий-ионных батарей могут объединяться в группы, хотя их часто описывали как преимущественно изолированные.
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