Исследователи компании Schrödinger совместно с Колумбийским университетом и Нью-Йоркским центром структурной биологии обнаружили, что ионы лития в стандартном электролите литий-ионных батарей могут объединяться в группы, хотя их часто описывали как преимущественно изолированные.