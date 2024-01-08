Председатель Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил о том, что украинцы массово потребовали сбить российский пассажирский самолет, который мониторинговый ресурс по ошибке указал летящим в небе над Украиной.
Украинцы потребовали сбить российский пассажирский самолет "в небе" над Украиной
Комментарии
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Геннадий Сытник
Лохи хохложопые только увидели, как лагает флайрадар? Дебилы, блядь!
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5 час.
salnikovoleg salnikov
Нема дурних, за хохлов умирать. Сами хохлы, все сами, а мы потом кино снимем как наши рэмбо и терминатор мочили орков под Артемовском и Авдеевкой.
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4 час.
Леонид Попивняк
......рэмбо-3.....где он там всех победил в Афгане......смотрел как не боевик а как комедию))))))...а хохлозавры ждут что такой же к ним приедет?????))))).....дурных уже нема.....))))))
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2 час.
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