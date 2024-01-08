Украинцы потребовали сбить российский пассажирский самолет "в небе" над Украиной

Нема дурних, за хохлов умирать. Сами хохлы, все сами, а мы потом кино снимем как наши рэмбо и терминатор мочили орков под Артемовском и Авдеевкой.

Леонид Попивняк

......рэмбо-3.....где он там всех победил в Афгане......смотрел как не боевик а как комедию))))))...а хохлозавры ждут что такой же к ним приедет?????))))).....дурных уже нема.....))))))