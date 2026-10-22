1701-й день спецоперации. Зеленский просит 10 миллионов украинцев вернуться домой из Европы Радомир Маркуш Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Гвардейцы 155-го полка морской пехоты 55-й дивизии морской пехоты 5-й армии группировки войск «Восток» в результате успешных наступательных действий освободили село Червоный Яр, а десантники группировки войск «Днепр» — населенный пункт Юльевка (оба в Запорожской области).
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