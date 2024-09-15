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Экспедиция к предкам. Брёвна и топор

Экспедиция к предкам. Брёвна и топор

«Славянский посёлок». Современные материалы, конечно, сильно облегчают работу макетчика. Брёвна – бамбуковые палочки для шашлычков, но если они вам не нравятся, то можно заказать деревянные любого диаметра у фирмы АВ-модель.

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