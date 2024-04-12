Выжидание Ирана, "плевок" в ОБСЕ и "нападение" на школы: главное к 12 апреля

В различных телеграм-каналах сообщается о том, что на школы Еревана, якобы, готовится нападение. Премьер Пашинян рассказал о деятельности правительства, но в довольно странном ключе и слегка с чувством "плевка" в сторону ОБСЕ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии