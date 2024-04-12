Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 331 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    А людям глаза для чего,тоже "отказали"?Скайнет нанёс пер...
  • Eduard
    Потому что он не предатель и не уголовник!Экс-подполковник ...
  • Eduard
    А вы говорите мигранты,откуда у нас сволочи берутся!В ГУР Украины не ...

Выжидание Ирана, "плевок" в ОБСЕ и "нападение" на школы: главное к 12 апреля

Выжидание Ирана, "плевок" в ОБСЕ и "нападение" на школы: главное к 12 апреля

В различных телеграм-каналах сообщается о том, что на школы Еревана, якобы, готовится нападение. Премьер Пашинян рассказал о деятельности правительства, но в довольно странном ключе и слегка с чувством "плевка" в сторону ОБСЕ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору