Центробанку предложили вернуть на купюры флаг России

Банку России предложили вернуть на купюры флаг, как один из главных государственных символов страны. С таким обращением в адрес председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной выступил Институт социально-экономического анализа и программ развития, сообщает РИА Новости.
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