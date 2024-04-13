Иран запустил баллистические ракеты в сторону Израиля, сообщает иранское агентство IRNA. Кроме того, ливанское движение «Хезболла» заявило, что нанесло удар десятками ракет по ПВО Израиля на Голанских высотах.
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