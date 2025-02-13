ФСБ и МВД пресекли нелегальный оборот оружия в Брянской области

Как сообщили сегодня в пресс-службе Управления ФСБ России по Брянской области, оперативные сотрудники управления совместно с региональным УМВД пресекли преступную деятельность жителя Суземского района, связанную с нелегальным оборотом взрывчатых веществ и оружия.