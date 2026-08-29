Ольга Кужела: Путь от ленинградского бассейна до олимпийского золота Спортпресса29 августа 1985 года в Ленинграде родилась девочка, которой суждено было стать частью легендарного поколения российских синхронисток.
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