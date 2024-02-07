Посол в Польше Андреев: Спецслужбы пытались вербовать работников дипмиссий РФ

Руководитель дипмиссии Российской Федерации на польской территории Сергей Андреев поделился сведениями о том, что представители специальных служб держав Запада предпринимали попытки вербовки в отношении дипломатов.
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