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Посол в Польше Андреев: Спецслужбы пытались вербовать работников дипмиссий РФ

Посол в Польше Андреев: Спецслужбы пытались вербовать работников дипмиссий РФ

Руководитель дипмиссии Российской Федерации на польской территории Сергей Андреев поделился сведениями о том, что представители специальных служб держав Запада предпринимали попытки вербовки в отношении дипломатов.

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