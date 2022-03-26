Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ludmila alechshenko (Koroleva)
    Сволочь, а он не хочет помочь детям Донбасса?Гасли представил ...
  • Evgeniy LeV
    Гасли-гасли...  и погасли!  ДБ!Гасли представил ...
  • Сергей Рузманов
    На хрена ты извинялся, слабак? За то, как они гнобят наших спортсменов, меньше чем мерзавцами их не стоит называтьТренер мужской сб...

Серхио Перес: «Ред Булл» пожертвовал квалификационной скоростью ради гонки»

Серхио Перес взял поул несмотря на то, что «Ред Булл» сделал ставку на гоночный темп. Победитель квалификации в Саудовской Аравии рассказал об этом после сессии: «Уик-энд в Бахрейне получился тяжелым.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх