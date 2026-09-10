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Царьград

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"Не имеет симптомов": гастроэнтеролог рассказала, из-за чего умирает множество людей

"Не имеет симптомов": гастроэнтеролог рассказала, из-за чего умирает множество людей

80% смертей от атеросклероза происходит из-за того, что человек просто не сделал это. — 80% смертей от атеросклероза происходит из-за того, что человек вовремя не сдал анализы, отмахнулся.

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