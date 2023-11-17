Пропавшую два года назад женщину разыскивают в Приморье

В Приморье объявлены поиски 38-летней Анны Нейман из Уссурийска. С 2021 года женщина перестала выходить на связь с родственниками, и до настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ПРОО "ПримПоиск" Приметы: на вид 40 лет, среднего телосложения, волосы русые.