Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Приехали — поработали — спасибо — до свидания»

«Приехали — поработали — спасибо — до свидания»

Сергей Аксёнов, глава Республики Крым и член Государственного Совета Российской Федерации, указывает на пробелы в законодательстве и инициирует новые запреты для мигрантов:"Планирую выйти на федеральный уровень с законодательной инициативой о ряде запретов и ограничений, которые будут действовать в отношении трудовых мигрантов, прибывших в Россию.

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