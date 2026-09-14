В Архангельске откроется выставка золотного шитья «Северное солнце»

В экспозиции представят предметы из собраний «Царского Села» и Каргопольского музея, которые покажут историю золотного шитья от народного ремесла до императорских мастерских.
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