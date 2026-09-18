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Осенняя "охота" удалась. Алтайские рыбаки ставят личные рекорды на осенней рыбалке

Осенняя "охота" удалась. Алтайские рыбаки ставят личные рекорды на осенней рыбалке

В начале осени особой популярностью у алтайских рыбаков пользуется ловля хищной рыбы, прежде всего щуки и окуня Фото: vk.

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