В Барнауле введут реверсивное движение на участке Павловского тракта

Временные изменения в дорожном движении не повлияют на маршруты общественного транспорта, проходящие по тракту В Барнауле на Павловском тракте на участке пересечения с улицей Новороссийской почти на две недели введут реверсивное движение - с 09:00 11 августа до 18:00 28 августа, сообщает мэрия.
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