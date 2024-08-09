В Барнауле введут реверсивное движение на участке Павловского тракта

Временные изменения в дорожном движении не повлияют на маршруты общественного транспорта, проходящие по тракту В Барнауле на Павловском тракте на участке пересечения с улицей Новороссийской почти на две недели введут реверсивное движение - с 09:00 11 августа до 18:00 28 августа, сообщает мэрия.