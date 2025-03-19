Вчерашние союзники нам больше не друзья. Единственный иностранный лидер, которого выдала Россия, обрекая на смерть

Вадим Кузнецов

Про "запятнанного" даже говорить не хочется. ЕБН прославлен как предатель всего и вся, предательство союзников было поставлено на поток. Репутации России был нанесен ущерб на века вперед. Самого запятнанного никто не судил, хотя было очень много за что. Но издох в комфорте. Так же, как и ЕБН, котороу достойный преемник гарантировал иммунитет от преследований за дела его. И его семейке тоже. И его друзьям. Истории Хоннекера, Вольфа, военных ГДР - прекрасная иллюстрация того, чего можно ждать от "наших западных партнеров". Очень стыдно.