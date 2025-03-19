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Вчерашние союзники нам больше не друзья. Единственный иностранный лидер, которого выдала Россия, обрекая на смерть

Вчерашние союзники нам больше не друзья. Единственный иностранный лидер, которого выдала Россия, обрекая на смерть

Неожиданное прибытие в ночь с 7 на 8 декабря 2024 года президента Сирии Башара Асада в Москву, где он официально получил убежище, вызвало волну слухов и домыслов, а также породило интерес к тем, кого Россия спасала от революционных вихрей и неминуемой кары на родине.

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Комментарии
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Вадим Кузнецов
Про &quot;запятнанного&quot; даже говорить не хочется. ЕБН прославлен как предатель всего и вся, предательство союзников было поставлено на поток. Репутации России был нанесен ущерб на века вперед. Самого запятнанного никто не судил, хотя было очень много за что. Но издох в комфорте. Так же, как и ЕБН, котороу достойный преемник гарантировал иммунитет от преследований за дела его. И его семейке тоже. И его друзьям. Истории Хоннекера, Вольфа, военных ГДР - прекрасная иллюстрация того, чего можно ждать от &quot;наших западных партнеров&quot;. Очень стыдно.
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1 д.
YYYYYYY XXXXXXX
хрущ, меченый и алкаш-иуды ХХ века
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9 час.
Э
ЭММА
Трагичная история Эрика Хоннекера меня потрясла… • Безобразие полнейшее, что горба-тый, что ебэн-утый. И про текущие делишки, как говорится, доживем - узнаем.
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2 час.
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