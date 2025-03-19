Неожиданное прибытие в ночь с 7 на 8 декабря 2024 года президента Сирии Башара Асада в Москву, где он официально получил убежище, вызвало волну слухов и домыслов, а также породило интерес к тем, кого Россия спасала от революционных вихрей и неминуемой кары на родине.
Вчерашние союзники нам больше не друзья. Единственный иностранный лидер, которого выдала Россия, обрекая на смерть
Комментарии
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Вадим Кузнецов
Про "запятнанного" даже говорить не хочется. ЕБН прославлен как предатель всего и вся, предательство союзников было поставлено на поток. Репутации России был нанесен ущерб на века вперед. Самого запятнанного никто не судил, хотя было очень много за что. Но издох в комфорте. Так же, как и ЕБН, котороу достойный преемник гарантировал иммунитет от преследований за дела его. И его семейке тоже. И его друзьям. Истории Хоннекера, Вольфа, военных ГДР - прекрасная иллюстрация того, чего можно ждать от "наших западных партнеров". Очень стыдно.
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1 д.
YYYYYYY XXXXXXX
хрущ, меченый и алкаш-иуды ХХ века
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9 час.
Э
ЭММА
Трагичная история Эрика Хоннекера меня потрясла… • Безобразие полнейшее, что горба-тый, что ебэн-утый. И про текущие делишки, как говорится, доживем - узнаем.
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2 час.
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