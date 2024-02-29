Антикоррупционная прокуратура обеспокоена ситуацией с конкурсом на должность генпрокурора

Антикоррупционная прокуратура выразила обеспокоенность по поводу порядка проведения конкурса на должность генерального прокурора и его результатов, в том числе поведения одного из членов Высшего совета прокуроров и одного из кандидатов во время публичных слушаний.
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