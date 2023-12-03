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За рулем

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Вопрос на засыпку: почему у этого трактора три колеса?! (видео)

Вопрос на засыпку: почему у этого трактора три колеса?! (видео)

Наверняка вам встречались такие тракторы – кому-то на картинках, а кому-то и живьем. Резонный вопрос: почему было не поставить впереди два колеса? Дело тут вовсе не в экономии, как можно подумать, а в назначении этих машин.

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