Патрульный самолет General Aircraft GAL 38 Fleet Shadower (Великобритания)

В конце тридцатых годов Королевский военно-морской флот Великобритании инициировал разработку перспективного дальнего патрульного самолета, предназначенного для поиска кораблей и подводных лодок противника.
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