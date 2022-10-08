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Патрульный самолет General Aircraft GAL 38 Fleet Shadower (Великобритания)

Патрульный самолет General Aircraft GAL 38 Fleet Shadower (Великобритания)

В конце тридцатых годов Королевский военно-морской флот Великобритании инициировал разработку перспективного дальнего патрульного самолета, предназначенного для поиска кораблей и подводных лодок противника.

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