Явлинский ответил на сравнения с «электоральным реквизитом»

Зоя Копань

Опять этот надкусанный выскочил из табакерки(чтобы не забывали, надо же попиариться), и предложил Путину быть посредником при заключении мирных переговоров с Хохлофашистостаном! Как они уже достали все эти сбитые лётчики отогнанные от кормушки!