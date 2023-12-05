360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 266 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • алекс кузь
    Ким что-то знает о начале чего то. Люди смогут не платить кредиты.Ким Чен Ын распла...
  • Тамара Елисеева
    А моя девочка йорик-мини уже какую зиму носит кожаные сапожки. Быстро привыкла.Ветеринар Жуков: ...
  • Наталья Иванова
    все бздуны...боятся америкосов как мыши  котаAFP: Непал попрос...

Явлинский ответил на сравнения с «электоральным реквизитом»

Явлинский ответил на сравнения с «электоральным реквизитом»

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский прокомментировал вопрос о своем отношении к карикатуре Сергея Елкина (признан в России иноагентом), на которой президент РФ Владимир Путин открывает дверь с надписью «Кладовка реквизита в выборам», а за ней изображен он.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Зоя Копань
Опять этот надкусанный выскочил из табакерки(чтобы не забывали, надо же попиариться), и предложил Путину быть посредником при заключении мирных переговоров с Хохлофашистостаном! Как они уже достали все эти сбитые лётчики отогнанные от кормушки!
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх