Явлинский ответил на сравнения с «электоральным реквизитом»

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский прокомментировал вопрос о своем отношении к карикатуре Сергея Елкина (признан в России иноагентом), на которой президент РФ Владимир Путин открывает дверь с надписью «Кладовка реквизита в выборам», а за ней изображен он.
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