В Хабаровске наперсточник раскаялся и признал свою вину

В Хабаровске перед судом предстал член организованной преступной группы наперсточников. 43-летнего горожанина признали виновным в преступлении, совершенном более 10 лет назад, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
В Хабаровске перед судом предстал член организованной преступной группы наперсточников. 43-летнего горожанина признали виновным в преступлении, совершенном более 10 лет назад, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
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